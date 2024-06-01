عاجل الى وزيرة التضامن الاجتماعي.. تكافل وكرامة ينقذ أرملة وطفليها من العوز

طالبت الأرملة إيمان صبحي فران محمد ابراهيم وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بمعاش تكافل وكرامة ينقذها وطفليها من الحاجة والعوز.

وتقول المواطنة الأرملة ايمان صبحي: بتاريخ 26/12/2023 الماضي توفي الى رحمة الله تعالى زوجى وأعول طفلين ولد وبنت في مراحل التعليم الابتدائي المختلفة

الطفل الاول عبدالله السيد محمد السيد درويش رمضان بالصف السادس الابتدائي والطفلة الثانية حبيبة السيد محمد السيد درويش رمضان بالصف الثاني الابتدائي.

الأم الأرملة تبلغ من العمر 32 عاما هى التى تعول طفليها بعد وفاة والدهما وهى تتقاضي معاشاً تأمينياً ضئيلاً وضعيفاً جدا جدا جدا ورثته الأم الأرملة بعد وفاة زوجها ولا يكفي احتياجاتها اليومية لها ولاطفالها.

والأم الأرملة وأطفالها ليس لهما مسكن يؤويهم بعد وفاة والدهم .

وبتاريخ 29/1/2024 الماضي تقدمت الأم الأرملة ايمان صبحي فران محمد ابراهيم إلى وحدة الشؤون الاجتماعية بمحل إقامتها للحصول علي الدعم النقدي تكافل وكرامة لاعانتها هي وأطفالها الأيتام وتم تسجيلها ببرنامج تكافل وكرامة بتاريخ 29/1/2024 الماضي برقم استمارة التسجيل الإلكترونية 11978767

ومنذ تسجيل حالة الأم الأرملة ايمان صبحي فران محمد ابراهيم وحتى ساعته وتاريخه لم تحصل على دعم تكافل وكرامة ولم يصدر لها فيزا كارت تكافل وكرامة مع العلم بأن حالة الأم الأرملة وأطفالها تحت خط الفقر .

وتم التواصل مع جميع الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية

وتم التواصل مرارا وتكرارا بالسيد الفاضل اللواء مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وتم التواصل مرارا وتكرارا مع السيدة الفاضلة الأستاذة الدكتورة مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والحماية الاجتماعية وتم التواصل مرارا وتكرارا بالاستاذ رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وتم التواصل مرارا وتكرارا بالمسؤولين بمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي ولكن دون جدوى ودون استجابة ودون رد ودون إفادة ودون تواصل معنا مع العلم بأنه منذ تسجيل حالة الأم الأرملة ايمان صبحي فران محمد ابراهيم إلكترونيا ببرنامج تكافل وكرامة بتاريخ 29/1/2024 الماضي ونتيجة استعلام الحالة تحت الفحص حتي ساعته وتاريخه.

تستغيث الأم الأرملة بوزيرة التضامن الاجتماعي لحل مشكلتها.



مقدمة سيادتكم

أسامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية