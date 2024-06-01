كيفية التمييز بين نوعين مختلفين من مرض السكري.. أطباء يوضحون

يرتبط مرض السكري بنوعين (الأول والثاني) بتطور مضاعفات خطيرة، وكلا النوعين مختلفان بشكل أساسي، وبحسب موقع MedikForum.ru، على بوابة موقع الصحة، أوضح الأطباء كيفية التمييز بين نوعين مختلفين من مرض السكري وفي كلا النوعين، ينتج الجسم الأنسولين بشكل مختلف ويتفاعل معه.

وتعرف منظمة الصحة العالمية مرض السكري بأنه مرض أيضي مزمن يتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى أضرار جسيمة في القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.

وبحلول عام 2016، أصبح مرض السكري السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم وهناك نوعان معروفان من المرض: الأول (1) والثاني (2).

وفي شرح الاختلافات بينهما، قال الأطباء: في مرض السكري من النوع 2 (المعروف أيضًا باسم مرض السكري الذي يصيب البالغين)، تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، وهو الهرمون الضروري لتنظيم نسبة السكر في الدم.

وينتج البنكرياس هذا الهرمون، لكن جسمك لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح وأوضح الخبراء أن ذلك يؤثر بمرور الوقت على قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين.

في مرض السكري من النوع الأول (الأحداث)، ينتج البنكرياس نفسه كمية قليلة من الهرمون أو لا ينتجه على الإطلاق.

في هذا النوع من مرض السكري، تهاجم الخلايا المناعية وتدمر الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وقال الخبراء إن الشخص يعتمد بشكل كامل على حقن الأنسولين.

وأضافوا أن مرض السكري من النوع الأول يتميز بتدهور حاد في الصحة بسبب التقلبات الكبيرة في مستويات السكر، وتشمل أعراضه زيادة التبول، والجوع الشديد والعطش، وزيادة أو فقدان الوزن المفاجئ وعادة ما يتم اكتشاف هذا الاضطراب عند الأطفال والمراهقين.

يتأثر تطور مرض السكري من النوع 2 بشكل كبير بنمط الحياة غير الصحي والسمنة وقلة ممارسة الرياضة.

ومن خلال تعديل عاداتك وفقدان الوزن، يمكنك عكس مرض السكري من النوع الثاني، وخلص العاملون في مجال الصحة إلى أن هذا لن يساعد في علاج مرض السكري من النوع الأول.

داء السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.