حملات تفتيشية على المخابز البلدية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، على المخابز البلدية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الحملات التفتيشية والرقابية لرؤساء الوحدات المحلية على المخابز البلدية ، بمختلف مراكز المحافظة .

بالتعاون مع مديرية التموين ، ومباحث التموين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وعلى مدار الساعة ، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ، فى أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، ومن جانبه ، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن المخابز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين .

وأوضح وكيل الوزارة ، أن جميع المخابز ، تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج ، مع الإستمرار في المتابعة الدورية ، لضمان تقديم خبز عالي الجودة ، لافتاً ، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً ، لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين، وتكثيف الرقابة لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم.

وأكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية ، في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مديريات ، التموين ، والصحة ، و الطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية ، والسياحية ، والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، والجهات المعنية ، لضبط الأسواق ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز ، والإلتزام بالقرارات التموينية ، والتي أسفرت عن تحرير 124 محضراً تموينياً ، منها ، 66 محضراً بمركز ديرمواس ، و 58 محضراً بمركز مطاي ، حيث جاءت المحاضر ، ما بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة - عدم وجود ميزان - بون صرف - شهادة صحية - نقص وزن – اشتراطات صحية – مجهولة المصدر – بدون فواتير).

وفي مركز ملوي ، تواصل الوحدة المحلية جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ، ومحلات الجزارة والمخابز البلدية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث تم تحرير 50 محضراً تموينياً ، شملت ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية – نقص وزن – عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – البيع بأزيد من السعر المقرر – ذبح خارج المجازر– سلع منتهية الصلاحية ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز العدوة ، نفذت الوحدة المحلية حملة على المحلات ، أسفرت عن تحرير عدد 18 محضراً ، ( عدم إعلان عن التسعيرة - عدم وجود شهادة صحية) .