السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية على المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، على المخابز البلدية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الحملات التفتيشية والرقابية لرؤساء الوحدات المحلية على المخابز البلدية ، بمختلف مراكز المحافظة .

 

بالتعاون مع مديرية التموين ، ومباحث التموين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وعلى مدار الساعة ، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ، فى أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، ومن جانبه ، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم، مشيراً  وكيل الوزارة  ، إلى أن المخابز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين .

 

وأوضح  وكيل الوزارة ، أن جميع المخابز ، تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج ، مع الإستمرار في المتابعة الدورية ، لضمان تقديم خبز عالي الجودة ، لافتاً ، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً ، لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين، وتكثيف الرقابة لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم.

 

وأكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار جهود الوحدات المحلية ، في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية،  بالتعاون مع مديريات ،  التموين ، والصحة ، و الطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك.

 

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية ، والسياحية ، والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ، ومباحث التموين ، والجهات المعنية ، لضبط الأسواق ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز ، والإلتزام بالقرارات التموينية ، والتي أسفرت عن تحرير 124 محضراً تموينياً ، منها ،  66 محضراً بمركز ديرمواس ، و 58 محضراً بمركز مطاي ، حيث جاءت المحاضر ، ما بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة - عدم وجود ميزان - بون صرف - شهادة صحية - نقص وزن – اشتراطات صحية – مجهولة المصدر – بدون فواتير).

 

وفي مركز ملوي ، تواصل الوحدة المحلية جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق  ، ومحلات الجزارة والمخابز البلدية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث تم تحرير 50 محضراً تموينياً ، شملت ، ( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية – نقص وزن – عدم الاحتفاظ بفواتير رسمية – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – البيع بأزيد من السعر المقرر – ذبح خارج المجازر– سلع منتهية الصلاحية ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفى مركز العدوة ، نفذت الوحدة المحلية حملة على المحلات ، أسفرت عن تحرير عدد 18 محضراً ، ( عدم إعلان عن التسعيرة - عدم وجود شهادة صحية) .

الجريدة الورقية