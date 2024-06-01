انتشال جثة غريق لقي مصرعه غرقاً بمياه النيل بإدفو بأسوان

نجحت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان في انتشال جثة غريق لقى مصرعه غرقاً بمياه النيل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى غرفة عمليات أسوان إخطار يفيد بغرق صغير لقى مصرعه غرقاً فى مياه النيل بقرية المحاميد، وعلى الفور تم انتشال جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن جثة الغريق تدعى محمود عبدالعظيم حسن حسين، 15 سنة، لقى مصرعه أثناء السباحة فى مياه النيل ليلقى مصرعه غرقاً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.