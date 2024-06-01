استعدادا لموسم حج هذا العام ..1.6 مليون مقعد على قطار الحرمين السريع

تواكب الخطوط الحديدية السعودية الطلب المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام، بخطة من خلال تشغيل أكثر من 3800 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد، بزيادة تتجاوز الـ 100 ألف مقعد مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تبلغ سرعته 300 كم في الساعة مستخدماً أنظمة إشارات واتصالات متطورة، لذا فهو يعد مكونًا أساسيًا في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة الخطوط الحديدية السعودية، ويربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، وتم تدشينه في سبتمبر 2018، لتلبية الطلب المُتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج الداخليين والخارجيين، ويخفف من الإزدحام على الطرق في مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.



ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت، يمثل خط قطار الحرمين السريع خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويحتوي القطار على خمس محطات 3 منها طرفية وهي محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة ومحطة المدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة واثنتان وسطية هي محطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



وفي السياق ذاته، تشهد المشاعر المقدسة خلال هذه الأيام أعمالا وتجهيزات واستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1445هـ، حيث جهزت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة للإشراف والمتابعة على أعمال صيانة الطرق والإنارة بالإضافة للأرصفة والمرافق العامة؛ للتأكد من سلامتها واستخدامها بكفاءة عالية؛ استعدادا لموسم الحج.

ونُفذت اختبارات الجودة للطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، عن طريق مختبر المواد تحت إشراف مهندسين متخصصين وفرق فنية مؤهلة بالإضافة لأعمال معالجة وصيانة أعمدة الإنارة بواقع 4767 عمودًا وبرج إنارة بالمشاعر المقدسة وصيانة 123 جسراً في مكة المكرمة و20 جسراً في المشاعر المقدسة بالإضافة لاستكمال أعمال الصيانة لـ 58 نفقًا منها 48 للمركبات و10 أنفاق للمشاة بإجمالي أطوال 34000 متر.



وتواصل شركات الطوافة فرضيات التأكد من أنظمة تشغيل النقل الترددي في المشاعر المقدسة حيث تشتمل على تفقد طرق ومسارات حافلات النقل الترددي، والتأكد من اتباع الخطط المخصصة لنقل الحجاج، وفق الجداول والأوقات المحددة من النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة.



ومن جانبها، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية وتوزيع باركود على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم بيسر وسهولة.

