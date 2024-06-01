جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي
أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين في المجالات (الهندسي والفني والتجاري ) بقطاع التدريب بالشركة فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية حيث أنهم يعدوا من الخريجين.
• المســـــتندات المطلــــــــــوبــــــــــة :-
- خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به ( إسم الطالب رباعيا – السنة الدراسية والتخصص - رقم الهاتف واتس اب -هل الطالب يدرس بنظام الساعات المعتمدة أم لا - ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي).
• سداد رسوم الالتحاق وهى :-
- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية ( 300 جنيه ) .
- طلبة الجامعات والمعاهد الخاصـــــــــــــة ( 700 جنيه ) .
- طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية بنظام الساعات المعتمدة والكليات التكنولوجية ( 700 جنيه ) .
• مدة التدريب 18 يوم بإجمالى90 ساعة ( نظري – عملى – ميدانى ) خلال العطلات الصيفية (يوليو – أغسطس – سبتمبر) لعام 2024.
• تقدم الطلبات بقطاع التدريب بالشركة ( طنطا / سبرباى أول مدخل كفر الشيخ ) فى الفترة من 21/4/2024 الى 23/5/2024 أو لحين استكمال العدد المحدد قبوله .
• لا يعتد بالطلبات الغير مستوفاه أو بعد اكتمال العدد المحدد قبوله.