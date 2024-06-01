ريال مدريد يعوض 270 مشجعًا بعد فشل سفرهم للندن

شهدت الساعات القليلة فشل سفر 270 مشجعًا من جمهور ريال مدريد للعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك من أجل مؤازرة العملاق الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب "ويمبلي".

وقامت إحدى الشركات السياحية بتنظيم رحلات للمشجعين “270” مشجعًا، لكن لم ينجحوا في السفر للعاصمة لندن، بعد العطل الذي حدث فجأة في الطائرة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستقوم بتعويض هؤلاء المشجعين بتذاكر لمشاهدة الفريق في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب النادي "سنتياجو برنابيو".

وأشارت إلى أن النادي الإسباني سيقوم بإعادة الأموال المدفوعة من كل مشجع والبالغة مبلغ 1095 يورو للرحلة.

ومن المقرر أن يقوم ريال مدريد بإذاعة مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند على شاشة عملاقة في ملعب سانتياجو برنابيو، بحضور جماهيري كبير.

الجوائز المالية للبطولة

يذكر أن ريال مدريد تأهل الى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبة مانشيستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي فيما اطاح ببايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي للبطولة ليصل الى ىالمباراة النهائيى من اجل معاناقة اللقب الاوربي للمرة الخامسة عشرة على التوالي .

اما بروسيا دورتموند فهو يأمل في حصد لقبه الثاني بعد فوزه بلقب دوري الابطال عام 1997 على حساب يوفنتوس الايطالي بينما كان لملعب ويمبلي ذكرى مؤلمة لدي عشاق بروسيا دورتموند بعد خسارتهم للقب عام 2013 امام بايرن ميونخ .



الاتحاد الوربي لكرة القدم من جانبه كشف عن الجوائز التي سيحصدها الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية حيث سيحصل الفائز على 20 مليون يورو والخاسر على 15.5 مليون يورو وهي الجوائز المالية الخاصة بالمباراة النهائية فقط اما الجوائز التي يتم توزيعها اثناء البطولة فقد كانت على النحو التالي :

دوري المجموعات : يحصل كل نادي مشارك في دوري المجموعات على 15.64 مليون يورو .

دور الـ 16 : يحصل كل نادي في دور ال 16 على 2.8 مليون يورو

دور ربع النهائي : يحصل كل نادي على 9.6 مليون يورو

دور نصف النهائي : يحصل كل نادي على 12.5 مليون يورو .

نهائيات لعبت في ويمبلي

يعتبر نهائي اليوم بين الريال ودورتموند، هو النهائي التاسع الذي تستضيفه إنجلترا، ونعرض تاريخ المباريات النهائية التي أٌيمت في لندن كالتالي:

أول نهائي أقيم في إنجلترا تم لعبه على ملعب ويمبلي في لندن عام 1963، وانتصر ميلان على بنفيكا بهدفين مقابل هدف.

وخسر بنفيكا نهائي دوري أبطال أوروبا مجدداً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن عام 1968 ضد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتصر أياكس على باناثينايكوس اليوناني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1971 على ملعب ويمبلي بهدفين دون مقابل.

وفاز ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1978 في ملعب ويمبلي بلندن على كلوب بروغ بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز برشلونة أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن عندما انتصر على سامبدوريا بهدف دون مقابل.

واستضاف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية نهائي دوري أبطال أوروبا في 2003 عندما تعادل ميلان سلبياً مع يوفنتوس، وانتصر الروسونيري بركلات الترجيح.

وعاد ملعب ويمبلي وابتسم مجدداً لبرشلونة عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عليه في 2011 ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

النهائي الأخير في إنجلترا قبل عام 2024 كان في 2013 على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن عندما انتصر بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.