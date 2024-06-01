شراكة بين محرم وشركاه وتشاينا هاربور للهندسة المحدودة

أعلنت مجموعة محرم وشركاه(M&P)، أكبر مجموعة متخصصة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع شركة تشاينا هاربور للهندسة المحدودة، تستهدف هذه الشراكة بين الطرفين تعزيز مشاركة تشاينا هاربور في مشروعات البنية التحتية المصرية.



تُعد شركة تشاينا هاربور للهندسة (CHEC) من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البنية التحتية، تمتلك أكثر من 90 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا حول العالم، وتعمل في أكثر من 100 دولة ومنطقة، حيث تصل إجمالي قيمة عقودها 40 مليار دولار أمريكي، وقد سبق لشركة تشاينا هاربور تطوير وتوسعة ميناء السخنة وإنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني بتكلفة 550 مليون دولار.



قالت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه: "يسعدنا الإعلان اليوم عن التوقيع على مذكرة التفاهم مع تشاينا هاربور للهندسة، التي تعد واحدة من كبرى الشركات الهندسية في العالم"، مشيرة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف دعم مشروعات البنية التحتية التي تقيمها الشركة في مصر، والتي تأتي على خلفية تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة".

أضاف ديوان كون، المدير العام لشركة تشينا هاربور مصر: "يمثل السوق المصري واحدًا من أهم أسواق تشاينا هاربور في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع توجه الدولة المصرية لإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية العملاقة مثل الموانئ واللوجستيات، لذا نسعى من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية إبراز المشروعات التي ننفذها في السوق المصري، أحد أهم الأسواق التي نعمل بها في المنطقة".