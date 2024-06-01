من ارتعاش اليد إلى النعاس.. أعراض سرطان الدماغ

من ارتعاش اليد عند شرب القهوة إلى النعاس خلال النهار، وأخبر المرضى الذين يعانون من أورام الدماغ عن علامات المرض بالكاد ملحوظة، والتي تجاهلوها.



تعد أورام الدماغ تقليديا من بين أكثر الأورام فتكا لأنه من الخطر جدا إجراء العمليات الجراحية في هذا العضو، مما يقلل من كميات كبيرة من الأنسجة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشلل والسمع والرؤية والكلام والذكاء ومشاكل عصبية أخرى.

وأظهرت دراسة شملت 39 مريضا مروا بهذا المرض كيف يمكن أن تكون الأعراض الأولى غير واضحة، تجاهلها معظم الناس ببساطة، معتبرينها نتيجة شائعة للشيخوخة.

ويتعلق هذا باضطرابات الذاكرة والاستقرار عند المشي، والتي اعتبرها الناس شيئا طبيعيا. كانوا خائفين من أن يجدهم الأطباء "أغبياء" إذا طلبوا المشورة أو الفحوصات.

وشملت التغييرات الطفيفة الأخرى ضعف التركيز والصداع وببساطة تغيرات مزاجية أكثر تواترا من المعتاد. بدأ الناس فجأة في أن يكونوا أقل اهتماما بهواياتهم المعتادة، وتوقفوا عن الاهتمام بعلاقاتهم ومظهرهم وعملهم وأصدقائهم.

ولم يأخذ أحد هذه الأعراض على محمل الجد ولم يطلب المساعدة.

قالت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 61 و70 عاما: "عندما شربنا القهوة أو الشاي، بدأت أيدينا فجأة في الارتعاش، لكننا لم نربطها بمثل هذا التشخيص الرهيب".

أيضا، مع مرور الوقت، كان هناك نعاس غريب خلال النهار، لم يكن موجودا من قبل.

ما لا تعرفه عن سرطان الدماغ

ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه ويمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ.

ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

يمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ ويطلَق عليها اسم أورام الدماغ الأولية وأحيانًا، يصل السرطان من أجزاء أخرى من الجسم إلى الدماغ.

وتُسمى هذه الأورام أورام الدماغ الثانوية، ويطلق عليها أيضًا أورام الدماغ النقيلية.

لأورام الدماغ الأولية عدة أنواع مختلفة فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة.

وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة الدماغ وأما الأنواع الأخرى من أورام الدماغ الأخرى فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة.

