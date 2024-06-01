دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ

عقدت جامعة كفر الشيخ دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والذي ينظمها المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر، والقيادات الجامعية لممارسة عملية الادارة الجامعية على اسس علمية سليمة وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الجلسات التدريبية التي تهدف الي تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس.

وفي ذات السياق، اشار الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز، الي ان البرنامج التدريبي امتد على مدار ثلاثة أيام وتضمن اليوم الأول أربعه جلسات تدريبية، وشهد اليوم الثاني ثلاث جلسات تدريبية، كما شهد اليوم الثالث ثلاث جلسات تدريبية.

وشارك فى التدريب: الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي فى قطاع التعليم والطلاب وادارة الازمات والكوارث، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، بمحاضره عن فن القيادة الجامعية، والدكتور محمد ابوالى نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة، بمحاضره عن التطوير المؤسسي ضمان الجوده، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، بمحاضره عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعات، والدكتور ماهر جميل ابوخوات عميد كليه الحقوق، عن الجوانب القانونية بالجامعات، والدكتور رياض نوفل مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بمحاضره عن التخطيط الاستراتيجي.