670 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية المؤانسة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت، أعمالها بالكشف على ٦٧٠ حالة من أهالي قريه المؤانسة مركز كفر صقر بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظه الشرقية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

رافق القافلة؛ أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٦٧٠ حالة، في العديد من التخصصات الطبية وهي «باطنة، متوطنة، عظام، روماتيزم، صدر، قلب، أطفال، رمد» ط، كما تم تحويل ٢٣ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى مشاركة قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن طرق الفحص الذاتي للكشف عن أورام الثدي.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قامت كلية الصيدلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات وذلك تحت رعاية الدكتور أمل الجندي عميد الكليه والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما قامت مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات.

يشار إلى أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات، وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى، الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.