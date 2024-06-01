الإثنين المقبل.. محاكمة كبابجي لاتهامه بقتل زوجته بالقناطر الخيرية

اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، محاكمة كبابجي لاتهامه بقتل زوجته إثر خلافات سابقة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد تسديد عدة طعنات لها برأسها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لجلسة بعد غد الإثنين، بناء علي طلب دفاع المتهم للإطلاع والاستعداد والمرافعة.

الأثنين المقبل .. محاكمة كبابجي لاتهامه بقتل زوجته بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 22298 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4187 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود م ب"، 22 سنة، كبابجي، مقيم منشية الحرية بالقناطر الخيرية، لأنه في يوم 18 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار زوجته - المجني عليها دينا سيد عواد محمد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالسلاح المار بيانه استقرت برأسها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، من ضبط 4 طلاب قاموا بسرقة كمية من الأوراق من إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بشبين القناطر وبيعها لأحد التجار.

وتم التحفظ على الطلاب والمضبوطات وعامل الخردة الذي قام بشراء الأوراق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر يفيد سرقة كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بإحدى المدارس التابعة للإدارة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب تسللوا للمدرسة أثناء غياب الموظفين واستولوا على الأوراق لبيعها لأحد العمال في أحد مكابس مخلفات الورق.

وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين وتبين أنهم 4 طلاب وراء الواقعة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف في الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية عامل "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه، وقرر بقيامه بالتصرف في الأوراق بالبيع لـ مالك مكبس مخلفات أوراق وتم ضبطه واعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.