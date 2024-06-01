السيطرة على حريق شب في 4 محال تجارية بنصر النوبة بأسوان

اندلع حريق فى 4 محال تجارية بقرية وادى خريت التابعة لمركز ومدينة نصرالنوبة بأسوان ،دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ،وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل إمتدادها إلى مناطق أخرى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بأسوان ،بلاغا يفيد باندلاع حريق فى 4 محال دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ،وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ ،وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل إمتدادها إلى مناطق أخرى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين اندلاع النيران فى 4 محال تجارية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.