ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان طالب ثانوي عثر عليه مشنوقًا داخل حوش بقنا

قررت الجهات المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة طالب ثانوي صناعي، عثر عليه مشنوقًا داخل حوش منزل أسرته بقرية السماينة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة طالب في الصف الأول الثانوي الصناعي معلق في حبل بالرقبة داخل قرية السماينة بمركز نجع حمادي.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد.ص.ح، يبلغ من العمر 17 عامًا، به شنق في الرقبة ومعلق في حبل داخل حوش به أشجار ومواشي تابع له بقرية السماينة مركز نجع حمادي، وعلى جسده وجد إصابات قررت جهات الجهات المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة شكًا في وجود شبهة جنائية بها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي لحين التشريح وتحديد سبب الوفاة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.