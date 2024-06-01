التحالف الدولي للحقوق والحريات: نطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار

رحب بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا ممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات المعتمد بالأمم المتحدة بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وقال بهجت العبيدي أنه يجب العمل على تخقيق هذه المبادرة وإخضاع إسرائيل لتنفيذها، مشيدا بجهد الوسطاء الذين ينالون ثقة كافة الأطراف وفي مقدمتهم مصر التي تبذل جهدا كبيرا لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وكذلك الدور القطري الذي يسعى للوصول إلى اتفاق مناسب يتم من خلاله كف آلة القتل الإسرائيلية.



ومن جانبه طالب الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط بقوة على الكيان الإسرائيلي لقبول مبادرة الرئيس جون بايدن وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة على مرأى ومسمع من العالم.

وأكد الدكتور الشامي على أهمية الدور الأمريكي في وقف تلك المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدا بالجهد المصري والقطري للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وذكر رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" أن العالم جميعه ينتظر خلال الساعات القادمة رد الجانب على مبادرة الرئيس الأمريكي بعدما وافقت حركة حماس عليها، وهو ما يجعل الكرة في ملعب حكومة نتنياهو التي سيكون بمثابة آخر ورقات التوت ليعلم العالم كله حقيقة هذه الحكومة.