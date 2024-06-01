تحرير محضرين لمخبزين خالفا مواصفات الرغيف في القليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من أفران الخبز المدعم بمدينة بنها، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جرام من 5 قروش إلى 20 قرشا، وذلك للتأكد من إنتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

إنتظام العمل بالمخابز البلدية بالقليوبية …

وتابع المحافظ جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن، كما استمع المحافظ إلى أراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدي رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مشيرا أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري.

وأكد على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة.

ووجه الهجان بتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها، للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم، وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين.

وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تم خلال الجولة تحرير محضرين لمخبزين لمخالفتهم للمواصفات المقررة للرغيف.