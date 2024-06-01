ورش فنية ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، ضمن مبادرة ثقافتنا في إجازتنا، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

"رحلة داخل جسم الإنسان".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق، عقد قسم المواهب محاضرة بعنوان رحلة داخل جسم الإنسان، تحدثت فيها فيرونا عبد الله أخصائي قسم المواهب بمكتبة الفيوم العامة، أن جسم الإنسان يتكون من بلايين الخلايا ومعظم هذه الخلايا صغيرة جدا لا يستطيع أحد يراها إلا بواسطه الميكروسكوب، فخلايا الجسم تحتاج إلى الطاقه للمساعدة على النمو والحركة والمشى والتفكير واللعب، وكل نوع من الخلايا له دور مختلف فمثلا خلايا العضلات تساعد على الحركة وخلايا المخ تساعد على التفكير، وعند تناول الغذاء يقوم الجسم بهضم الطعام كى تستخدمه الخلايا لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وينتقل الطعام للمعدة عن طريق المرئ.

ونفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية لعمل مقلمة نفذتها هناء عطية حسن مسئول قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم تعليم الاطفال كيفية عمل مقلمه من ورق الناصبيان وقماش الجوخ والفوم الملون، وتزينها بالفراشات وعمل باندا من الفوم والناصبيان.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة لتعليم أساسيات الرسم التابعة لقسم المواهب والفنون التشكيلية، نفذها محمود سالم الفنان التشكيلي بالمكتبة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة مسرح بعنوان ( المبدع الصغير ) أدار الورشة الفنان اميل ألفنس، تضمنت التدريب على الأداة الأولى والأهم للممثل وهي أداة التركيز وأهمية تعريف معنى كلمة الممثل، وتوعية المتدربين على أهمية هذا التدريب لرفع قدرات الممثل الشامل، حيث أن برنامج الورشة عبارة عن فن التمثيل، الغناء والموسيقى، فن التعبير الحركي، فن الدراما وكتابة القصة، فن تصنيع الديكور والملابس من الخامات الغير مستخدمة (إعادة التدوير)، وتستمر الورشة يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع الساعة السادسة مساء.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.