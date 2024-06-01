عمليات الشرقية: لا توجد شكاوي من صعوبة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات اليوم السابع لطلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مواد «علوم هندسية، مواد تجارية، أمراض نبات، مزارع».

وأشار إلى إنه تقدم لأداء الامتحانات 50350 طالبا وطالبة، حضر منهم 49894 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 456 طالب وطالبة وذلك على مستوى 204 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقى تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم السابع لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد وجود حالات مرضية أو حالات إغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانية، أو تلقي أي شكاوي من صعوبة اسئلة الامتحانات.

يشار إلى أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، التعليم والتدريب المزدوج» يبلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، التعليم والتدريب المزدوج» بلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة؛ مقسمين إلى 26719 طالب وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة، و4326 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة، و 27682 طالب وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة، و 1666طالب وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.