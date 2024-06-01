جنوب إفريقيا.. الحزب الحاكم يتقدم لكنه لا يزال على بعد أميال من أغلبية 50٪

استطلاعات الرأي

كانت جنوب إفريقيا تقترب من واقع حكومة ائتلافية وطنية لأول مرة، وسلسلة من المفاوضات المعقدة لتحقيق ذلك.

انتخابات جنوب أفريقيا

حيث أظهرت نتائج الانتخابات الجزئية، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أقل بكثير من الأغلبية.

مع فرز أكثر من 65٪ من الأصوات في المقاطعات التسع في البلاد ، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي احتفظ بالأغلبية لمدة 30 عاما منذ نهاية الفصل العنصري - على أقل بقليل من 42٪ من الأصوات الوطنية في انتخابات الأربعاء الماضي، وفقا للنتائج الجزئية مع استمرار الفرز.

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن نسبة 57.5٪ التي تلقتها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الطريق لنقطعه.

وقال محللون إنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يكون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أكبر حزب، لكن كونه بعيدا حتى الآن عن 50 في المئة في هذه المرحلة من الانتخابات لم يسبق له مثيل.

وأضافت اللجنة التي تدير الانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن بحلول يوم الأحد وربما قبل ذلك.

وفي حين أشارت جميع الأحزاب الرئيسية إلى أنها ستنتظر هذه الأرقام النهائية قبل الدخول في أي محادثات ائتلافية، فإن تركيز البلاد الآن ينصب بقوة على من قد يقترب منه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لحكم الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا إذا خسر أغلبيته.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي نومفولا موكونيان، أن قيادة الحزب ستجتمع و"تفكر في ما هو جيد للبلاد".

كان أي شخص يخمن ما قد يفعله حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بالنظر إلى أنه لم يقل سوى القليل جدا عن أي خطط ائتلافية وأن هناك العشرات من أحزاب المعارضة التي تتنافس في الانتخابات.

والأحزاب الرئيسية الثلاثة الأخرى هي التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي الوسطي ومقاتلو الحرية الاقتصادية اليساريون المتطرفون وحزب الكنيست الجديد بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما الذي قاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وإذا خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته، فسيكون لذلك أيضا تداعيات على الرئيس سيريل رامافوسا.

يصوت سكان جنوب إفريقيا للأحزاب في الانتخابات ثم يتم اختيار الرئيس من قبل المشرعين في البرلمان، وإذا خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته، فسيحتاج إلى مساعدة من أحزاب أخرى لإعادة انتخاب رامافوسا لولاية ثانية.

هناك ضغط زمني لأن البرلمان يجب أن ينعقد في غضون 14 يوما من إعلان نتائج الانتخابات لاختيار رئيس أيضا ، كلما استغرق تشكيل ائتلاف وقتا أطول ، زادت فرصة عدم استقرار السوق.

وقال زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهويزن إنه منفتح على العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، على الرغم من أنه سيتعين عليه أولا التحدث مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة الأخرى التي أبرم معها اتفاقا قبل الانتخابات.

وأشار إلي أن احتمال حدوث أكبر تحول سياسي في البلاد منذ 30 عاما "يفتح عالما جديدا تماما للسياسة في جنوب إفريقيا والبدء في بناء شيء أفضل لشعب جنوب إفريقيا".

وقال ستينهويزن في يوم الانتخابات: "كل الرهانات متوقفة في هذه الانتخابات. نحن نتجه إلى بلد التحالف".

ومع فرز الأصوات من أكثر من 15 ألف مركز اقتراع من أصل 23 ألفا، تقدم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بطريقة ما، كما هو متوقع.

وجاء التحالف الديمقراطي في المرتبة الثانية بنحو 23٪ من الأصوات، حصل حزب عضو الكنيست بزعامة زوما على 12٪ و EFF على حوالي 9٪.

وقد تعتمد المفاوضات الائتلافية على مدى فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تحقيق الأغلبية في النتائج النهائية، إذا ظل بالفعل أقل من 50٪. إذا كانت أقل بقليل من الأغلبية ، فيمكنها الاقتراب من العديد من الأحزاب الصغيرة لتجاوز 50٪.

وإذا كان الأمر بعيد المنال كما كان في النتائج الأخيرة، فقد يضطر إلى العمل مع أحد أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة. لديهم أيديولوجيات مختلفة جدا.

ويقول محللون إن ائتلاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وعضو الكنيست قد يخيف المستثمرين نظرا لتعهدات صندوق الحدود الإلكترونية وعضو الكنيست بتأميم أجزاء من اقتصاد جنوب أفريقيا، وهو الأكثر تطورا في القارة الأفريقية، إن إدراج DA الصديقة للأعمال في حكومة ائتلافية سيكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين ، وفقا لأليكس مونتانا ، محلل جنوب إفريقيا في شركة معلومات المخاطر Verisk Maplecroft ومقرها بريطانيا.

ويتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية واضحة لكل الديمقراطية في جنوب أفريقيا منذ وصول الحزب إلى السلطة في انتخابات عام 1994 التي أنهت رسميا نظام الفصل العنصري، لحكم الأقلية البيضاء مما دفع نيلسون مانديلا إلى أن يصبح أول رئيس أسود للبلاد.

لقد كانت القوة السياسية المهيمنة والانزلاق إلى أقل من 50٪ سيكون تغييرا بالغ الأهمية بالنسبة لجنوب أفريقيا، حتى لو كانت العلامات على الحائط.

انخفض دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشكل مطرد من مستوى مرتفع بلغ حوالي 70٪ من الأصوات قبل 20 عاما حيث تكافح جنوب إفريقيا مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة ، بما في ذلك انتشار الفقر على نطاق واسع ، والآن أحد أسوأ معدلات البطالة في العالم بنسبة 32٪. يؤثر الفقر والبطالة بشكل غير متناسب على الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا التي تشكل 80٪ من السكان وكانت جوهر دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على مر السنين.

في حين أن عدم المساواة في الفصل العنصري كان من الصعب دائما حلها، وتمت الإشادة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لإحراز تقدم في سنواته ال 10 الأولى في الحكومة، إلا أن الكثيرين يلقون باللوم عليه الآن بسبب الإخفاقات في الخدمات الحكومية الأساسية، والعديد من فضائح الفساد، ومؤخرا أزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 62 مليون نسمة.

وقدرت وكالة حكومية وهيئة الإذاعة الوطنية SABC ، استنادا إلى نتائج الأصوات ، يوم الجمعة أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سينتهي به الأمر بما يزيد قليلا عن 40٪ ، بانخفاض يبلغ حوالي 17 نقطة مئوية ، وهو ما سيكون نتيجة مذهلة في سياق جنوب إفريقيا.