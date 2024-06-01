التموين: ثبات حصص المواطنين في منظومة الخبز بـ 5 أرغفة يوميًا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين الف مخبز، واشار الي ان الوزارة تنتج يوميا ما بين ال ٢٥٠ مليون رغيف خبز وال ٢٧٠ ومليون واضاف الي انه وجه مديري مديريات التموين بالمرور علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.

ونوه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، واشار إلي أن زجاجة الزيت علي المنظومة ٣٠ جنيه للعبوة زنه ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.

كما تلقي علي المصيلحي تقريراً من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية واكد التقرير الوارد الي سيادته انتظام عمليات صرف الخبز لا كثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة د احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير يتابع لحظياً عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع السادة مديري المديريات واضاف الي انه وجه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه عمليات الصرف علي الارض وحل اي مشاكل قد تواجه المواطن.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة دكتور احمد كمال ان الوزارة لم تتلقي اي شكوي حتي الان من اي مواطن، وفي جوله له اليوم ومدير المركز الاعلامي رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان علي انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز، اكد المتحدث الرسمي انه لم يتلقى اي شكوي من اي مواطن واكد ان عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم او ثلاثة ايام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.