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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لجهوده في الاهتمام بقضايا المسلمين..

هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية تكرم أسامة الأزهري

هيئة بنجلاديش للخدمات
هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية تكرم أسامة الأزهري

كرم الدكتور نور محمد البديع رئيس هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف لجهوده واهتمامه بقضايا المسلمين.

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وأبدى وفد هيئة بنجلادش للخدمات الإنسانية سعادتهم بتواجدهم في مصر ، معربين عن تقديرهم لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وجهوده في  الاهتمام بقضايا المسلمين والتصدي لحملات التشكيك ومواجهة الأفكار التي تثير القلاقل كل فترة.

وأكد الوفد أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جوهر الدين ومناهجه وتحميه من التحريف والتلاعب.

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