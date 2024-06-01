تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب ويمبلي في إنجلترا، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الليلة

من المقرر أن تذاع المباراة المنتظرة مساء اليوم السبت عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

beIN Sports HD 2.

beIN 4K HDR.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا المرينجي والاقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.