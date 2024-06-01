لاستخراج رخص قيادة.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بتزوير محررات رسمية لاستخراج رخص القيادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

بداية الواقعة كانت بورود معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") باستخراج رخصة قيادة خاصة بموجب مؤهل دراسى جامعى "مزور".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (2 بطاقة رقم قومى – شهادة مؤهل دراسى "مزورة" – رخصة قيادة)..

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بقيامه باستخراجها بمساعدة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف أنه قام بالاتفاق مع المتهم الأول على إنهاء استخراج رخصة القيادة له من خلال آخر "هارب" مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي واقعة أخرى شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السابع من العمر يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "طلعت . م . م . م" 49 سنة سائق يقيم دائرة المركز و"عمر . خ . ع . ا" 41 سنة مزارع يقيم دائرة المركز .

وطرف ثان "فاضل . ص . ف . ع" 64 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"إبراهيم . ع . ا . ع" 27 سنة عامل يقيمان / دائرة المركز .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الأول باحداث إصابة الأول من الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية .