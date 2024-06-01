رئيس المعاهد وأمين البحوث الإسلامية يتفقدان امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

في أول أيامها..

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم العلمي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

ضرورة تواجد الزائرة الصحية

شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده لجنة معهد فتيات سموحة، ومعهد بنين سموحة، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مطالبا الطلاب بالمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم.

أكد الطلاب ان الامتحان جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر وأنه في متناول الطالب المتوسط، كما

أكد رئيس القطاع على ضرورة البعد عن الغش مشيرا ابى أنه لا يصنع نجاحا حقيقيا، وضرره للطالب وللمجتمع.



من جانبه أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الآن هو وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد عام اجتهدوا فيه، وأن الله لا يضيع عمل من اجتهد، فعليكم بالتوكل على الله وحسن الظن به، موجها النصح للطلاب والطالبات بضرورة الالتزام، مشددا أن الغش هو فساد كبير وأخذ حق ليس من حقك.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

على الجانب الآخر أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب قبول طلبات التقدم لمسابقة الإيفاد (المسابقة العامة/اللغات) للعام الدراسي 2024/2025م في المدة من 1/6/2024م حتى 20/6/2024م، وذلك للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف للذكور فقط طبقًا للطلبات الواردة من الدول، ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الجديدة المعدلة بتصديق المجلس الأعلى للأزهر.

وأوضحت الأمانة أن المسابقة العامة للإيفاد يمكن أن يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم والدعوة والإرشاد الديني بالأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا، في تخصصات: (شرعي ـ عربي ـ وعظ ـ قراءات ـ رياضيات ـ علوم (كيمياء ـ أحياء ـ فيزياء) ـ تاريخ ـ جغرافيا ـ لغة إنجليزية ـ فلسفة)، كما يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم من حملة الدكتوراة في التخصصات التالية: (علوم شرعية/ علوم عربية/ تاريخ/ اقتصاد/ إعلام/ مناهج وطرق تدريس).