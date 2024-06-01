يستعد فريق إنبي لمواجهة مهمة مساء اليوم السبت، وذلك حين يواجه نظيره النجوم في المباراة الحاسمة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

موعد مباراة إنبي والنجوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة الحاسمة التي تجمع بين فريقي إنبي ونظيره النجوم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت.

وتذاع مباراة إنبي أمام نظيره النجوم عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويدير مباراة إنبي ضد النجوم تحكيميًت طاقم مكون من: علاء صبري “حكم ساحة” ورجب محمد وصالح محمد “حكمين مساعدين” وطاهر أيمن سليمان “حكم رابع”.

تأجيل مباريات الأهلي ولزمالك وبيراميدز

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الأندية الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام الألومنيوم يوم 29 من مايو الجاري، بينما كان الزمالك سيواجه فريق بروكسي يوم 30 مايو الحالي، فيما كان مقررا أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء اليوم الجمعة.