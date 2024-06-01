السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دورة تدريبية لتقديم الدعم النفسي لضحايا الاتجار بالبشر في الإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار تفعيل منظومة الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الدورة التدريبية الثانية لضباط الاتصال التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

txt

ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

 تناولت الدورة التدريبية التي عقدت على مدار ثلاث أيام بمحافظة الإسكندرية ، التعريف بطبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط بها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر ، وقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر،  دور ومهام منظمة العمل الدولية ، آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر و وما هو الدور الأساسي لضباط الاتصال داخل آلية الإحالة  من أجل تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة نحو تنسيق إحالة الضحايا  إلى الجهات المختصة لتلقي خدمات الحماية والرعاية وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، 

إلى جانب كيفية ادارة الحالة بداية من تسجيل الحالة حتى إغلاقها من خلال تقديم الدعم المباشر والتدخلات المطلوبة، وأخيراً كيفية تقديم الدعم النفسي الأولي لضحايا الاتجار بالبشر.


 

مواد متعلقة

ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

انتظام 23 ألف طالب وطالبة في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت بأسواق الصاغة المصرية

توريد 127 ألف طن قمح من المزارعين لصوامع وشون سوهاج

رياضة القليوبية تطلق مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من ذي الحجة
الجريدة الورقية