دورة تدريبية لتقديم الدعم النفسي لضحايا الاتجار بالبشر في الإسكندرية

في إطار تفعيل منظومة الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الدورة التدريبية الثانية لضباط الاتصال التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

تناولت الدورة التدريبية التي عقدت على مدار ثلاث أيام بمحافظة الإسكندرية ، التعريف بطبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط بها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر ، وقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، دور ومهام منظمة العمل الدولية ، آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر و وما هو الدور الأساسي لضباط الاتصال داخل آلية الإحالة من أجل تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة نحو تنسيق إحالة الضحايا إلى الجهات المختصة لتلقي خدمات الحماية والرعاية وتهيئة الفرص لهم من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع،

إلى جانب كيفية ادارة الحالة بداية من تسجيل الحالة حتى إغلاقها من خلال تقديم الدعم المباشر والتدخلات المطلوبة، وأخيراً كيفية تقديم الدعم النفسي الأولي لضحايا الاتجار بالبشر.



