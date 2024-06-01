ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السابع من العمر يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "طلعت . م . م . م" 49 سنة سائق يقيم دائرة المركز و"عمر . خ . ع . ا" 41 سنة مزارع يقيم دائرة المركز .





وطرف ثان "فاضل . ص . ف . ع" 64 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"إبراهيم . ع . ا . ع" 27 سنة عامل يقيمان / دائرة المركز .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الأول باحداث إصابة الأول من الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل في العقد الثالث من العمر بطلق ناري في البطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "مجدي . ر . ك . م" 28 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي وعمه "حماده . ك . م . ا" 40 سنة مزارع .

وطرف ثان "عاطف . ا . ا . م" 45 سنة مدرس ونجل شقيقته "عمر . د . ع . ي" 36 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .