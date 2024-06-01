"معايير السلامة البيولوجية فى المعامل" ورشة عمل لبيطري الشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نظمت ورشة عمل حول معايير السلامة البيولوجية فى المعامل و خطورة الإصابة بالأمراض المشتركة «السل، البروسيلا، السعار».

جاء ذلك بحضور كل من:-

الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للصحة بالشرقية، والدكتورة شهيرة الحنفى مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة امل سعيد مدير المعمل المرجعي، وعدد من أعضاء النقابة العامة والنقابة الفرعية، والدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتورة منال السيد مدير إدارة الامراض المشتركة، وأطباء إدارة ومعامل الامراض المشتركة بالمديرية، وأقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وألقى الدكتور عبدالله مرواد، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، محاضرة عن الأمراض المشتركة ومسبباتها وأشهر الأمراض المشتركة وخطورتها، وعن معايير السلامة التى تُتخذ لحماية الباحثين بالمعامل والبيئة، وكيفية التخلص من النفايات.

وتحدث الدكتور محمد على صالح، رئيس بحوث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، عن معايير السلامة المهنية فى المختبرات من حيث الأمان الحيوي وتجميع وحفظ وإرسال العينات داخل المختبرات وآلية تسجيل البيانات.

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.