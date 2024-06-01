السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو بمستهل تعاملات اليوم السبت مقابل الجنيه

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

سعر اليورو اليوم السبت.. شهد سعر اليورو خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 1 يونيو 2024، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 50.94 جنيه للشراء، و51.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 50.92 جنيه للشراء، و51.20 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.05 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

 

وفي هذا الصدد، تسعى “بوابة الوفد الإلكترونية”، لـ رصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع بالأسواق المحلية والعالمية، للوقوف لحظة بلحظة على آخر وأهم التحديثات التي يتم طرحها في الأسواق، لا سيما أسعار العملة الأوروبية، والتي جاءت اليوم السبت على النحو الآتي:

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مناقشة "الآثار وآفاق التعاون الدولي" في مؤتمر جامعة عين شمس

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أسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك

سعر اليورو بمستهل تعاملات اليوم السبت 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.05 جنيه للشراء.

51.22 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.94 جنيه للشراء.

51.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

50.94 جنيه للشراء.

51.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

50.92 جنيه للشراء.

51.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.81 جنيه للشراء.

154.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.16 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.32 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.74 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.93 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.24 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.16 جنيها للشراء، و154.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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