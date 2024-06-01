محافظ القليوبية يتفقد عدد من مخابز بنها لمتابعة سير العمل

بعد زيادة سعر رغيف الخبز..

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة بنها بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جرام من 5قروش الي 20 قرش وذلك للتاكد من إنتظام العمل بالمخابز وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدي اصحاب المخابز أو المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المخابز وحرص علي متابعة جودة الانتاج و التأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن، كما استمع المحافظ الي أراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدي رضاهم عن جودة الخبز المقدم مشيرا أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدا علي عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأصدر الهجان تعليماته لمسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق المنظومة وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الانتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين حيث تم خلال الجولة تم تحرير عدد 2 محضر لمخبزين لمخالفتهم للمواصفات المقررة للرغيف

جدير بالذكر أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ80 جراما؛ يبلغ 150 قرشا، في حين تطرح الوزارة الرغيف المدعم بوزن 90 جراما داخل منظومة التموين بسعر 20 قرشا فقط،

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها و حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية