إنطلاق ماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي

انطلق اليوم السبت 1 من شهر يونيو 2024، امتحانات طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد محافظة سوهاج، في مادتي الفقه والحديث، ويؤدي طلاب القسم الأدبي غدا الأحد، الإمتحانات في مادتي الفقه والإنشاء، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد التي تجرى بها بها الإمتحانات.



وكانت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، تواصل استعدادتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي سوف تبدأ يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو القادم.

وعقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعا موسعا برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لمناقشة آخر الاستعدادات لأعمال الامتحانات، التى سوف تنطلق الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، والدكتور علي قدري مدير الإمتحانات وشئون الطلاب، وطارق محمد مدير إدارة المعلومات والتوثيق لمناقشة التعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لحماية الطلاب والعاملين، وتهبئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وأعلنت منطثة سوهاج الأزهرية، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024 .