الغذاء العالمي يطالب أطراف الصراع في السودان بوقف القتال

طالبت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان "ليني كنزلي" أطراف الصراع بضرورة وقف القتال والسماح بإيصال المساعدات؛ لمنع وقوع أسوء أزمة إنسانية في العالم.

وقالت كنزلي - في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت إنه مع استمرار القتال تزداد معاناة المواطنين في الحصول على الغذاء، فمنهم من يلجأ إلى أكل العشب وأوراق الأشجار، مشددة على ضرورة وقف القتال فورا لتفادي هذه الأزمة.

ووصفت كنزلي، الوضع في "الفاشر" بولاية شمال دارفور بغرب السودان بـ"الكابوس" موضحة أن المدنيين لا يمكنهم المغادرة؛ بسبب استمرار القتال.

بلينكن بحث مع البرهان ضرورة إنهاء الصراع في السودان

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل .

وأضافت الوزارة أن بلينكن والبرهان بحثا أيضا سبل "إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

كما قالت وزارة الخارجية إن بلينكن ناقش مع البرهان استئناف مفاوضات السلام، وضرورة حماية المدنيين، ونزع فتيل الأعمال العدائية في الفاشر بشمال دارفور.

وقوضت الهجمات الأخيرة حول الفاشر هدنة محلية كانت تحميها من الحرب الأوسع في البلاد.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا تجتمع فيه القوى السياسية المدنية السودانية مع أطراف إقليمية ودولية أخرى.

وأضافت الوزارة أن المؤتمر يهدف للتوصل إلى "توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وتشير تقديرات إلى مقتل آلاف المدنيين في هذه الحرب.