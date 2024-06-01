محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بطنطا

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على متابعة أداء الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال جولة تفقدية لمعهد الاحمدي الثانوي بطنطا، معهد طنطا الاعدادي الثانوي، معهد فتيات النحاس الثانوي .وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

وأشاد محافظ الغربية بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا.

كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.