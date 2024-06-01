800 طبيب من المستشفيات والجامعات في مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة

شهدت قاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة القاهرة، فعاليات سلسلة مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، ووسط حضور لأكثر من 800 طبيب أنف وأذن من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية.

وتناولت جلسات مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة مختلف جوانب جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مع التركيز بشكل خاص على "طرق عمل تجميل قرنيات (غضاريف) الأنف لمرضى انسداد التنفس نتيجة للحساسية وتضخم غضاريف الأنف".

جلسات مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة

وقدم المشاركون خلال جلسات مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة شرحًا تفصيليًا للتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الجراحات، مع عرض الحالات العملية والنتائج التي تم تحقيقها.

وحظى مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة باهتمام كبير من قبل المشاركين، حيث شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة كلية طب قصر العينى، بحضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية، والدكتور هادى صلاح رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة، والدكتور مسعد عبد العزيز رئيس المؤتمر.