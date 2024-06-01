موعد انكسار الموجة الحارة

الموجه الحارة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في مصر الفترة المقبلة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 1 يونيو 2024 إلى الخميس 6 من نفس الشهر، حيث حذرت من موجة شديدة الحرارة تصل درجات الحرارة بها إلى 44 على جنوب الصعيد.



الموجة الحارة في مصر



وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة على كافة الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ونوهت إلى أن حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر

الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.