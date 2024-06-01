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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

فتح باب التقديم في المدارس التجريبية 2024 إلكترونيًا

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، باب التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025. 

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ويستمر باب التقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" مفتوحًا حتى يوم 30 يونية 2024. 

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

رابط التقديم في المدارس التجريبية 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025. 

وللتقديم لطفلك في مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات (اضغط هنا). 
 

ضوابط التقديم في المدارس التجريبية 2024 

  • ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية أربع سنوات في الأول من أكتوبر 2024.
  • يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6 يوليو 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
  • فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.
  • يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني في المدارس التجريبية، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.
  • تعمل المدارس التجريبية الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يوليو 2024 على ترحيل جميع الطلاب المتقدمين بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين.
  • بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج.
  • متابعة موقف التقدم الإلكترونى في المدارس التجريبية وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال، توجيه المرحلة الإبتدائية) و (إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

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