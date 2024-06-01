قوافل حياة كريمة بالبحر الأحمر تبدأ أولى محطاتها من قرية الحمراوين اليوم

تنطلق اليوم السبت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر يونيو الجارى، والتى من المقرر لها أن تنطلق اليوم السبت من الوحدة الصحية لقرية الحمراوين شمال مدينة القصير وتستغرق يومين 1و2 يونيو.



ثم تنتقل إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير وتستغرق فيها وتستغرق يومين والاثنين والثلاثاء 3و4 يونيو ثم تنتقل إلى قريتى ابرق وراس حدربة بمدينة الشلاتين وتستغرق يومى الاربعاء والخميس 5و6 يونيو وتننقل منها إلى مدينة حلايب وتسغرق يومين الجمعة والسبت 7و8 ثم قرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم وتستغرق 4 أيام من 9 إلى 12 يونيو.

ثم تعود القوافل إلى قرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا بومى 13و14يونيو.

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.