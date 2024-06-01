"يدعم القضية الفلسطينية".. باسم سمرة يستغل تكريمه بحفل كأس إنرجي

استغل الفنان باسم سمرة، تكريمه بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، مقدمًا الدعم للشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع أنواع جرائم الحرب من قبل العدو الصهيوني المُحتل.

قام باسم سمرة بتوجيه الدعم للقضية الفلسطينية، قائلًا: "أشكركم على التكريم وأشكر كل الحضور وكل الدعم لأهالي فلسطين الأبطال".

كُرم “السمرة” خلال حفل إنرجي، عن دور “عيسى الوزان” في مسلسل العتاولة، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

أقيم حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وتضمن حضور عدد كبيرة من الفنانين، أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو وغيرهم.

شهدت النسخة الثامنة من حفل كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

آخر أعمال باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة، في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد.

حقيقة وجود جزء ثان من العتاولة

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة لمحبي مسلسل العتاولة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

حسم أحمد خالد موسى، حقيقة وجود جزء ثانٍ لمسلسل العتاولة، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

العتاولة 2

ينتظر جمهور مسلسل العتاولة 2، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025 .

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.