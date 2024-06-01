صور.. 760 حاج بري يغادرون ميناء نويبع البحري

غادرت ميناء نويبع العبارة آيلة وعلى متنها 760 حاج و19 باص حج، وبذلك يصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين للميناء 1169 حاج و 29 باص حج منذ بدء الموسم.

وذلك من خلال تسيير رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتي لنقل حجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الأردني، بالتنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة انهاء اجراءات الحجاج.

كما يتم التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء، وإدارة المرور والتعاون بين اعضاء المجتمع المينائى، لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين، لخدمة الحجاج وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وكافة الاسعافات الطبية و تنظيم عمل حاملي الامتعة.



ووجه اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر بالتنسيق بين غرفة عمليات الميناء ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة للوقوف على الاجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي.

كما تم التشديد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة الالتزام بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم، مع ضرورة تواجد 2 سائق لكل باص، وعلى كل حاج ان يتواجد معه جواز السفر وبداخله تذكرة السفر شاملة كافة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.