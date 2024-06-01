محافظ جنوب سيناء يشهد فقرات فنية فلكلورية إماراتية في حب مصر

على هامش مشاركتة في افتتاح فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال والاستثمار بدبى ، شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ،فقرة شعرية في حب مصر وجنوب سيناء للشاعر الاماراتى على احمد سليمان الشحى، وكذا بعض الفقرات الفنية الفلكلورية الإماراتية والتي نالت اعجاب الحاضرين .

وفي سياق آخر - شارك اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال من جنوب سيناء في افتتاح فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال والاستثمار بدبى، والذى يقام برعاية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والعالمية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسُبل فتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

الملتقى يبحث سبل فتح أفاق جديدة للشركات الإستثمارية لمواكبة المتغيرات العالمية..



وفى كلمتة وجة محافظ جنوب سيناء الشكر لمنظمى المؤتمرعلى الدعوة الكريمة التي مكنتة من المشاركة في هذا المؤتمر الهام ،وقام بعرض فرص الاستثمار المتاحة بمدن جنوب سيناء في كافة المجالات.



كما أكد على أهمية توحيد الجهود والتعاون بين الثقافات التي من شأنها تطوير وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادى على المستوى الاقليمى ودعا لاقامة احدى دورات هذا المؤتمر الهام في مدينة شرم الشيخ.

وأكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أهمية الاستثمار الجماعي كونه الطريقة الأسهل لجمع الاستثمارات من أكثر من جهة ضمن صندوق استثماري واحد، وقدم عدداً من النصائح إلى المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وفق التحولات والمتغيرات المتوالية والتطورات المشهودة عاماً تلو الآخر.



وقال زياد السيسي الرئيس التنفيذي لملتقى الأعمال والاستثمار إن الهدف من الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.



وخلال الاقتتاح تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ جنوب سيناء ومنظمى المؤتمر