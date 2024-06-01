بوفون : من الافضل لايطاليا اعتبارها غير مرشحة للفوز بيورو 2024

أعتبر الحارس الإيطالي الأسطوري جان لويجي بوفون ان أستبعاد منتخب إيطاليا من المنتخبات المرشحة للحصول على لقب يورو 2024 هو امر يصب في مصلحة منتخب إيطاليا قبل البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الاخيرة .

ويشغل حاليا جان لويجي بوفون منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا الذي يقوده المدير الفني لوتشيانو سباليتي وهو نفس المنصب الذي كان يشغله النجم الايطالي الراحل جان لوكا فياللي في الجهاز الفني السابق بقيادة روبرتو مانشيني .

ويتواجد منتخب ايطاليا في مجموعة صعبة في البطولة الاوربية حيث سيواجه البانيا في اولى مبارياته قبل ان يواجه أسبانيا ويختتم مواجهات المجموعة بمواجهة منتخب كرواتيا .

وقال بوفون على خلفية استبعاد الكثيرين لمنتخب ايطاليا من التنافس على لقب اليورو المقبل : هذا المنتخب الايطالي يملك العديد من المواهب و لديه قيمة كروية كبيرة والكل متطلع للمشاركة في اليورو سواء على مستوى الفريق او على مستوى الافراد ودائما دخولنا البطولات ونحن لسنا مرشحين يجعلنا نقدم بطولات قوية وهو ما اتمنى ان يتحقق في البطولة القادمة .

وقال بوفون : لاشك نتواجد في اقوى مجموعات البطولة لكنها ايضا صعبة بالنسبة للمنتخبات الاخرى التي تشارك معنا في المجموعة ومن الجيد ان يخافك منافسيك في المجموعة . تاريخنا في كل البطولات يؤكد ان كل منافسينا عند مواجهتنا يكونوا في اقصى درجات التركيز والانتباه وهو ما يزيد من صعوبة المباريات وعلى اي حال نحن حامل اللقب والكل يعلم ان عليه بذل جهد كبير للفوز علينا.