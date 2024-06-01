أبو العز: جوميز نجح في إبعاد اللاعبين عن الضغوط قبل نهائي الكونفدرالية

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق يتميز بالذكاء الشديد في التعامل.

وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز طلب الدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية بـ48 ساعة حتى يبتعد اللاعبين عن أزمة التذاكر وضغط المباراة".

وأضاف: "فندق إقامة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب كان مثالي بتنسيق عبدالواحد السيد وكان هناك حالة من التركيز شديد بين جميع أفراد البعثة".