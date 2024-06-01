دون إصابات بشرية .. انهيار عقار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية

للمرة الخامسة في شهر واحد..

انقدت العناية الالهية المارة بطريق الكورنيش من الموت المحقق اثر انهيار احد العقارات بمنقطة العصافرة بحى المنتزة بمحافظة الاسكندرية ، تبين حدوث حالة من الدعر والفزع بين المواطنين اثر انهيار العقار مما تسبب فى تحطم سيارة بالكامل وزجاج سيارة اخرى .

كان اللواء بهاء زحير مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنتزة يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم آيل للسقوط، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ رفقة قوات الحي، وتبين من المعاينة انهيار شرفة عقار كانت قد انهارت أجزاء متعددة منه من قبل.

دون إصابات بشرية ..

تسبب الانهيار في تحطم سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار، وزجاج سيارة أخرى، وتبين أن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة لم ينفذ، وسبق أن سقطت عدة أجزاء منه من قبل.

كانت خلال الأسابيع الماضية، شهدت المحافظة انهيار مبان نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادرة بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم تطبق، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخالفات البناء واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح.

انهيار عقار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية..

يبدو ان ظاهرة انهيار العقارات بمحافظة الاسكندرية لم تعد امرا عارضا فحسب بل اصبحت كابوسا مفزعا يؤرق الجميع ، فبين عشية وضحاها يستيقظ السكندرين على فاجعة سقوط عقار جديد مخلفة وراءه قتلى ومصابين ، كان قد شهدت المحافظة الاسبوع الماضى سلسلة عقارات انهارت وتسببت فى اصابة العشرات ومصرع اخرين

كانت قد شهدت منطقة الباب الجديد التابعة لحي وسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان حيث قامت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن الإسكندرية، بانتشال جثة طفل تصادف مروره أثناء الانهيار، ورجل من أسفل عقار منطقة المنهار.

كما شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عدد من السكان أسفل العقار، ولم يسفر الانهيار عن ضحايا أو إصابات. ،وأنقذت العناية الإلهية سكان عقار العطارين المنهار وسط الاسكندرية، بعدما خرجوا قبل وقوع الحادث مباشرة، عندما شعروا باهتزاز بالعقار القديم.

وفى منطقة كرموز نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في انقاذ شخص مصاب من أسفل عقار قديم انهار، ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تبين نهيار عقار قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.