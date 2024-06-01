عرض مسرحي للأطفال بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، العرض المسرحي "حور في مدينة النور" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة السويس، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول طفلة تدخل إحدى الحواديت، وتخوض أكثر من مغامرة مليئة بالقيم والعبر والصفات الحميدة.

"حور من مدينة النور" تأليف بحري عبدالحميد، إخراج كامل عبد العزيز، دراما وأشعار الشاعر محمد التمساح، ألحان عصام سمير، استعراضات إبراهيم غريب، ديكور علاء الحلوجي.

شهد العرض حضور عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، المخرج ناصر عبد التواب، مهندسة الديكور نهلة محمود مرسي، المخرج عمرو حمزة مقرر اللجنة.

"حور في مدينة النور" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتور جيهان حسن، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

من ناحية أخرى - شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالات الصيف، وقدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عرضا فنيا، تضمن مجموعة من الأغاني التراثية منها "إسماعيلية يالي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيي مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من رواد المركز.