العرض المسرحي "عائلة روبو" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، العرض المسرحي "عائلة روبو" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الاسماعيلية، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور احداث عائلة روبو عن مجموعة من الأصدقاء يقومون باصلاح روبوت قديم وتحديثة بالذكاء الصناعي لمساعدتهم في اكتشاف عوالم جديدة ومختلفة ومساعدتهم في الدراسة واعمالهم المدرسية.

العرض تأليف واشعار الدكتور طارق عمار ، اخراج محمد علي، الحان الفنان ماهر كمال، اضاءة احمد حلمي، ديكور وملابس منال سمير، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ محمد توتوس، هندسة صوتية حاتم فريد، مدير خشبة مسرح عبد السلام ابراهيم.

شهد العرض حضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، المخرج ناصر عبد التواب، مهندسة الديكور نهلة محمود مرسي، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية.

"عائلة روبو" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتوره جيهان حسن، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتوره حنان موسي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.