طبيبة جهاز هضمي تكشف مفاجأة حول التهاب المعدة

التهاب المعدة هو مرض تلتهب فيه أنسجة المعدة، عادة ما يفكر الناس في التهاب المعدة عندما يشعرون بألم في المعدة بعد تناول أطعمة معينة، لكن الطبيبة سوخوروكوفا ذكرت أنه مع التهاب المعدة قد لا يشعر الشخص بالألم.

وأشارت طبيبة الجهاز الهضمي في تعليق لموقع NEWS.ru إلى أن "التهاب المعدة قد لا يكون مصحوبًا بألم ولا يؤدي دائمًا إلى القرحة".

وأضافت ليودميلا سوخوروكوفا أن التهاب المعدة مهم لعلاجه والسيطرة عليه وبمجرد إهماله، يمكن أن يصبح عاملا يثير مضاعفات تهدد الحياة وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون التهاب الصفاق والنزيف الداخلي.

بالإضافة إلى ذلك، تنصح الأخصائية بتجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الحامضة أو الحارة أو المرة أو شديدة السخونة والتخلص تمامًا من المشروبات الغازية من النظام الغذائي - فهذا سيكون له تأثير مفيد على حالة الغشاء المخاطي في المعدة.

ما لا تعرفه عن التهاب المعدة

التهاب المعدة مصطلح عام يشير غالبًا إلى حالة واحدة مشتركة: التهاب بطانة المعدة. وينتج التهاب المعدة غالبًا عن الإصابة بالبكتيريا نفسها المسببة لمعظم قُرح المعدة، أو المداومة على تناول بعض مسكنات الألم. كما قد يُسهم الإفراط في تناول الكحول في الإصابة بالتهاب المعدة.

وقد يحدث التهاب المعدة فجأة (التهاب المعدة الحاد) أو يظهر ببطء مع الوقت (التهاب المعدة المزمن) وفي بعض الحالات، قد يؤدي التهاب المعدة إلى الإصابة بالقُرَح، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة ولكن بالنسبة للكثيرين، لا يمثل التهاب المعدة خطورة، ويزول سريعًا مع العلاج.

يحدث التهاب المعدة في بطانتها. بطانة المعدة عبارة عن حاجز مبطن بالمخاط يحمي جدار المعدة ويؤدي ضعف الحاجز أو إصابته إلى السماح للعصارات الهضمية بإتلاف بطانة المعدة وإصابتها بالالتهاب يمكن للعديد من الأمراض والحالات المرضية أن تزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة. ويشمل ذلك الحالات الالتهابية، مثل داء كرون.

اطلب الرعاية الطبية على الفور إذا شعرت بألم شديد أو إذا أُصبت بالقيء ولا يمكنك الاحتفاظ بأي طعام في معدتك. واطلب الرعاية على الفور كذلك إذا شعرت بالدُوار أو الدوخة. وأخبر اختصاصي الرعاية الصحية إذا كنت تشعر باضطراب في المعدة بعد تناوُل الأدوية، خصوصًا الأسبرين أو مسكنات الألم الأخرى.