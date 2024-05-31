بسبب الزواج العرفي.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، لغز العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بجوار بأرض زراعية بمنطقة منشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم، وتبين أن مرتكب الواقعة هو والد الفتاة وذلك لزواجها عرفيا وسوء سمعتها، وقررت الجهات المعنية حبس الأب المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

لزواجها عرفيا.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالفيوم

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تمكنت من تحديد هوية المتهم بإلقاء جثة فتاة في العشرين من عمرها بقطعة أرض زراعية بمنشأة عبد الله بمدينة الفيوم، وتبين أن المتهم هو والد الفتاة ويدعى محمود السيد محمود صالح، 46 عاما، ويعمل عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث قرر التخلص من ابنته وتدعى نورا محمود، 20 عاما، وذلك لسوء سلوكها وزواجها عرفيا من شاب مسجل خطر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة بقطعة أرض زراعية بشارع الأربعين بمنشأة عبد الله.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة مقتولة وبها آثار شنق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

ضبط صاحب مصنع زيوت سيارات «بير سلم» في الأقصر

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في ضبط صاحب محل زيوت سيارات يدير مصنعا مخالفا «بير سلم» بدائرة إسنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.ب.ا» 48 عاما صاحب محل زيوت سيارات ومقيم الجوايدة، دائرة مركز إسنا، وذلك لقيامه بإدارة مصنع هيكلة وإعادة تدوير زيوت وشحوم محركات مخالف بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن قسم مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث إسنا من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 2500 لتر زيوت وسوائل، بعدد 19 جركن شحم 19 علبة زيت 18 لفة زيت، كمية من الملصقات لعلامات تجارية مختلفة، وعدد من العبوات الفارغة، داخل المصنع الخاص به بدون ترخيص.

إعادة تدوير زيوت سيارات

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، قرر قيامه بإدارة مصنع لإعادة هيكلة وتدوير زيوت وشحوم المحركات بدون ترخيص بقصد إعادة بيعها لجمهور المستهلكين «غش وتدليس »، تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 9783 جنح مركز اسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.