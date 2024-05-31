السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يقدم مقترحا من ثلاثة خطوات لوقف كامل لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ​ مقترحا من ثلاثة خطوات، لوقف كامل لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى.

وأضاف بايدن خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات بالشرق الأوسط، ان وقف إطلاق النار يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وفي السطور التالية الاقتراح المقدم من الرئيس بايدن:

- الخطوة الأولى:
 وقف إطلاق النار كامل لمدة 6 أسابيع.
 انسحاب قوات الجيش  الإسرائيلي من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.
 عودة أهالي غزة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
 إطلاق سراح بعض المختطفين الإسرائيليين.
 زيادة المساعدات إلى 600 شاحنة يومياً.


- الخطوة الثانية:
 إطلاق سراح جميع المختطفين بمن فيهم الجنود.
 إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.


- الخطوة الثالثة:
 تسليم كافة جثث المختطفين.
 تسليم كافة جثث الفلسطينيين.
 انتهاء الحرب والانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من كافة أنحاء قطاع غزة.

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