حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يستعد لتقاسم السلطة

بعد خسارة تاريخية في الانتخابات

مع ظهور معظم النتائج الآن من انتخابات جنوب أفريقيا، سيتعين على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة أن يتعامل مع تقاسم السلطة بعد خسارة تاريخية لأغلبيته البرلمانية.

انتخابات جنوب أفريقيا

اكتمل فرز الأصوات في أكثر من 80٪ من الدوائر الانتخابية وتبلغ حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات حاليا 41٪.

يليه التحالف الديمقراطي (DA) بنسبة 22٪ ، وحزب MK بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما بنسبة 13٪ و EFF بنسبة 9٪.

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم

لطالما تجاوزت استطلاعات الرأي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي 50٪ منذ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1994 ، والتي شهدت تولي نيلسون مانديلا الرئاسة.

وتراجع التأييد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشكل كبير بسبب الغضب من ارتفاع مستويات الفساد والبطالة والجريمة.

وتحولت امرأة صوتت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل انتخابات لمدة 30 عاما إلى التحالف الديمقراطي هذه المرة.

وقالت إنها تريد خروجها من السلطة تماما بسبب أزمة تكاليف المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، هذه النتيجة ليست جيدة، أردت أن يخرج من الحكومة، نحن بحاجة إلى إعطاء شخص آخر فرصة".

بينما أوضح المحلل السياسي سانوشا نايدو لبي بي سي، أنه على الرغم من وجود الكثير من الأصوات التي لا يزال يتعين فرزها، إلا أنه لا توجد طريقة تمكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الوصول إلى نسبة 50٪ اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. وقالت إن أفضل ما يمكن أن تأمله هو 45٪

لذلك من أجل التمسك بالسلطة ، سيحتاج الحزب إلى تشكيل ائتلاف مع حزب آخر أو أكثر.

وأشاررئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي، إلي إنه من غير المرجح أن يشكل حزبه تحالفا مع يمين الوسط الديمقراطي الذي يحتل حاليا المركز الثاني بنسبة 22٪، يجب أن يكون هناك "توافق سياسي" بين الأطراف في اتفاق الائتلاف.

بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، كانت سياساته لتمكين السود - التي تهدف إلى منح السود حصة في الاقتصاد بعد استبعادهم خلال حقبة الفصل العنصري - "غير قابلة للتفاوض".

وأضاف أن أي شريك في الائتلاف سيتعين عليه الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني (NHI) ، الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في وقت سابق من هذا الشهر.

يعارض DA كلا من NHI وسياسات تمكين السود في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

يبدو أن دعم DA قد نما في هذه الانتخابات ، حيث استعاد الحزب أصوات البيض الذين دعموا حزبا على يمينه في الانتخابات الأخيرة ، وبعض السود الذين شعروا أنه بحاجة إلى منحهم فرصة في الحكومة الوطنية.

على الرغم من إحجام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن التحالف مع التحالف الديمقراطي ، إلا أن زعيمه جون ستينهويزن لم يستبعد الفكرة.

وقال ستينهويزن إنه إذا تم التوصل إلى تحالف مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي فسيكون هناك عدد قليل من الأمور غير القابلة للتفاوض، احترام سيادة القانون والدستور، واقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعامل القطاع الخاص كشريك في جدول أعمال النمو.

عدم التسامح مطلقا مع الفساد ونشر الكوادر ، والتركيز المطلق على السياسات الاقتصادية التي تنمي الوظائف.

في هذا السياق كشف ستينهويزن أيضا لبي بي سي، أنه سيتعين عليه التشاور مع شركائه في الائتلاف قبل الانتخابات قبل النظر في أي مفاوضات.

لكنه استبعد أن يكون حزب الجبهة الإلكترونية وحزب الكنيست، اللذين يدافعان عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة للبيض وتأميم المناجم، شريكين محتملين في الائتلاف، أعتقد أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة البلاد. إن ائتلافا مع اليسار الراديكالي في جنوب أفريقيا لحزب MK وEFF سينتج نفس السياسات التي دمرت زيمبابوي ودمرت فنزويلا.

أحد الاحتمالات هو تشكيل ائتلاف بين حزب الكنيست السابق وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل من كوازولو ناتال وعلى المستوى الوطني - ولكن بالنظر إلى العلاقات المتوترة بين الحزبين ، يبدو ذلك غير مرجح.

وعلى الرغم من تعليق عضوية زوما في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إلا أنه لا يزال عضوا فيها. وبدا أنه يشير إلى أنه سيعقد صفقة مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إذا حل محل الرئيس سيريل رامافوزا كزعيم، لدي مشكلة مع قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وليس مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نفسه أو عضويته".

لكنه كان مترددا في مناقشة احتمال الدخول في اتفاق ما بعد الانتخابات مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وثمة خيار آخر يتمثل في العمل مع الجبهة الإلكترونية، بقيادة يوليوس ماليما، وهو زعيم شبابي سابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. ويشكل الحزبان حاليا الائتلاف الذي يدير جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد.

وخاض الانتخابات 70 حزبا و11 مستقلا، وصوت مواطنو جنوب أفريقيا لاختيار برلمان جديد وتسع مجالس تشريعية إقليمية.

وقد وقع التحالف الديمقراطي اتفاقا مع 10 منهم، يوافقون على تشكيل حكومة ائتلافية إذا حصلوا على أصوات كافية لإزاحة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من السلطة.

لكن هذا لا يشمل EFF أو MK ، الذين ستكون هناك حاجة إليهم لتشكيل أغلبية.

وفي الوقت الذي تتدافع فيه الأحزاب لتشكيل تحالفات، قدم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذي يقود بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في جنوب أفريقيا، بعض النصائح لتشكيل تحالفات.

وقال إن الحكومات الائتلافية بحاجة إلى التركيز على مجالات الاتفاق بدلا من الخلافات، لا يسعني إلا أن أتمنى لهم التوفيق وآمل أن تتخذ القيادة هذا القرار من قبل الشعب في إطار إيجابي".