العثور على جثة فتاة فى الاراضى الزراعية بالفيوم

عثرت اجهزة الأمن بالفيوم، علي جثة فتاة بها اثار شنق من رقبتها وملقاة بأرض زراعيه بمنطقه منشاة عبدالله التابعةلمركز الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بالعثور علي جثة فتاة ملقاة بقطعه ارض زراعيه بشارع الاربعين بمنشأة عبدالله ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين وجود جثة فتاة مقتوله وبه اثار شنق بالعنق وتم. نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم اقدمت فتاة بالفيوم علي التخلص من حياتها بتناول حبة سوس القمح ، حزنا علي اصابة والدتها بمرض خطير ، وذلك بمركز سنورس ، وتم نقل الفتاه الي المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس بورد اشارة من مستشفى سنورس المركزى بوصول فتاة تدعى "م ا ن" 20 عاما فى حالة إعياء شديد بسبب تناولها "قرص" حبة سوس القمح ، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قاده رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، وضم رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، كشفت تحريات فريق البحث، أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية سيئة بعد اصابة والدتها بمرض خطير، وأن الفتاة مرتبطه بوالدتها بشكل خاص.

وأضافت التحريات، أن الفتاة ظنت أن شفاء والدتها من المرض الذى تعانى منه أمرا ميئوس منه، فقررت التخلص من نفسها، حزنا على إصابة والدتها بالمرض الخطير، وأنها لا تستطيع العيش بعيدا عن والدتها.تناولت حبة سوس القمح واصيبت باعياء شديد وتم نقلها لمستشفى علاج السموم بالقاهرة فى حالة سيئة، إلا أنها توفيت اليوم الجمعة. وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بمركز سنورس بمحافظة الفيوم وتولت التحقيق.